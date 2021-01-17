На затонувшем у берегов Турции корабле было 10 украинцев: МИД уточнил детали

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin погибли двое моряков, еще шестеро были спасены.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, всего на борту было 10 украинцев и два иностранца.

По его словам, поисково-спасательная операция относительно четырех моряков продолжается.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Напомним, ранее был опубликован список имен 12 моряков, находившихся на борту судна Arvin. В то же время неизвестно, кто именно из них погиб.

Граждане Украины:

Рустам Казимов. Виталий Качур. Геннадий Кравченко. Анатолий Савостин. Сергей Сибилев. Александр Перкатый. Виталий Мережко. Владислав Затерка. Владислав Остапенко. Андрей Мельниченко.

Граждане России:

Виталий Галенко Николай Климов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция, которая осложнялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.