На затонувшем у берегов Турции корабле было 10 украинцев: МИД уточнил детали
На затонувшем у берегов Турции судне Arvin погибли двое моряков, еще шестеро были спасены.
Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, всего на борту было 10 украинцев и два иностранца.
По его словам, поисково-спасательная операция относительно четырех моряков продолжается.
Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.
Напомним, ранее был опубликован список имен 12 моряков, находившихся на борту судна Arvin. В то же время неизвестно, кто именно из них погиб.
Граждане Украины:
Рустам Казимов.
Виталий Качур.
Геннадий Кравченко.
Анатолий Савостин.
Сергей Сибилев.
Александр Перкатый.
Виталий Мережко.
Владислав Затерка.
Владислав Остапенко.
Андрей Мельниченко.
Граждане России:
Виталий Галенко
Николай Климов.
Как сообщал OBOZREVATEL, сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция, которая осложнялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.