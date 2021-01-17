На затонувшем у берегов Турции корабле было 10 украинцев: МИД уточнил детали

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
2,6 т.
На судне Arvin погибли двое моряков

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin погибли двое моряков, еще шестеро были спасены.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, всего на борту было 10 украинцев и два иностранца.

По его словам, поисково-спасательная операция относительно четырех моряков продолжается.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Напомним, ранее был опубликован список имен 12 моряков, находившихся на борту судна Arvin. В то же время неизвестно, кто именно из них погиб.

Граждане Украины:

  1. Рустам Казимов.

  2. Виталий Качур.

  3. Геннадий Кравченко.

  4. Анатолий Савостин.

  5. Сергей Сибилев.

  6. Александр Перкатый.

  7. Виталий Мережко.

  8. Владислав Затерка.

  9. Владислав Остапенко.

  10. Андрей Мельниченко.

Граждане России:

  1. Виталий Галенко

  2. Николай Климов.

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, сухогруз затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция, которая осложнялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.