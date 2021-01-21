На Запорожье у подруг в возрасте 16 и 18 лет изъяли наркотиков на более 7 млн грн. Фото

В Запорожской области две подруги в возрасте 16 и 18 лет занимались распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, диллерки через Telegram-канал распространяли наркотики и психотропы, которые получали по почте. Они расфасовывали их и отправляли клиентам. В целях конспирации девушки использовали вымышленные анкетные данные (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одну из злоумышленниц полицейские задержали, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Правоохранители провели обыск в квартире, которую диллерки арендовали и организовали под фасовочный цех. В результате изъято более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более 6 кг, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "магазина" и электронные весы.

Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 7 млн гривен.

По действующему законодательству девушкам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических и психотропных веществ, а также других лиц, причастных к преступной схеме.

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине изъяли наркотиков и сырья на 10 млн грн.