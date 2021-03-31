На Запорожье мужчина расстрелял односельчан и поджег их дома. Видео

В селе Малая Токмачка Запорожской области 52-летний мужчина расстрелял из ружья односельчан и забросал "коктейлями Молотова" их дома. В результате ранения получили три человека.

Поджечь до задержания он успел два дома и магазин, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам местных жителей, мужчина неоднократно угрожал односельчанам расправой за старый конфликт.

До происшествия он отметил день рождения и употреблял алкоголь на протяжение почти недели.

В первую очередь он поджег магазин, а затем отправился к одному из домов, с хозяином которого у мужчины произошла ранее ссора. Он поджег здание, а затем и сарай.

Когда хозяева выбежали во двор, злоумышленник открыл по ним огонь из ружья. Троих человека госпитализировали с множественными ранениями. Один из пострадавших еще остается в больнице.

Правоохранители задержали нападавшего, который оказался ранее судимым. Они выясняют, откуда мужчина взял ружье.

За совершенные преступления подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани 28 марта из-за спора произошла стрельба, во время которой ранение получил один человек.