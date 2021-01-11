На Запорожье мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В городе Васильевка Запорожской области 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

Как сообщается на сайте областной полиции, 9 января между 14 и 15 часами мужчина под предлогом необходимой ему помощи пригласил в свою квартиру соседского ребенка 2008 года рождения. В это время мать девочки была на работе.

Он изнасиловал несовершеннолетнюю естественным путем. Ребенок самостоятельно позвонил в полицию, вырвавшись из рук злоумышленника.

Полицейские задержали мужчину, провели обыск в его квартире и изъяли вещественные доказательства.

10 января следователем полиции задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал у ночного клуба.