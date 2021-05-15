На Запорожье из-за ДТП с участием пьяного полицейского загорелись два авто

В Запорожской области 14 мая произошло ДТП с участием полицейского. После столкновения два автомобиля загорелись.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Нацполиции Запорожья. Авария произошла на 400-м км трассы Харьков-Симферополь.

Автомобиль ZAZ Sens, которым во внеслужебное время управлял 31-летний сержант полиции из Мелитополя, врезался в "ВАЗ-2109", а затем продолжил движение и столкнулся с Lada Priora. Отмечается, что правоохранитель не придерживался безопасной дистанции.

После столкновения произошло возгорание ZAZ Sens та "ВАЗ-2109". Водитель последнего, мужчина 1981 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, однако после предоставления помощи его отпустили домой.

Полицейского также доставили на осмотр в больницу, где медики установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование проводит территориальное управление Государственного бюро расследования в Мелитополе.

В то же время руководство полиции в Запорожской области начало служебное расследование, а руководители городского отделения полиции №1 отстранено от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 марта произошло смертельное ДТП с участием бывшего сотрудника правоохранительных органов.