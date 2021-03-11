На Запорожье 5-месячный ребенок умер в доме без отопления. Фото и видео

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области пятимесячный мальчик умер в доме без электроснабжения и отопления.

Как сообщается на сайте областной полиции, во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из Энергодара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии", – говорится в сообщении.

Женщина объяснила, что была у соседки, с которой они выпивали пиво. Дети в течение двух часов находились дома одни без всякого присмотра. Далее она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Двухлетнюю девочку отлучили от семьи и поместили в больницу. Ее дальнейшую судьбу решит служба по делам детей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области похоронили годовалого ребенка, который сам ушел из дома и замерз насмерть.

Выяснилось, что мальчик отправился искать свою 23-летнюю маму, которая пошла в гости к соседке.