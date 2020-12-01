Обыски СБУ у одного из функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области закономерно породили очередной скандал в отношениях с Венгрией. Во время обыска правоохранители обнаружили печатные материалы, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Обыски прошли после появления в сети видео с присяги новоизбранных депутатов Сюртовской ОТО на Закарпатье – украинские депутаты после принятия присяги исполнили гимн… Венгрии! Так что можно предположить, что радикальные действия СБУ стали реакцией на последние шаги Венгрии в украинском пограничном районе. А венгерский гимн просто переполнил без того полную чашу терпения украинской власти к наглости венгерских политиков на территории Украины.

Напомню, отношения между Украиной и Венгрией публично испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм посчитали это ограничением прав их диаспоры в Закарпатской области, поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в НАТО. Киев в качестве уступки отсрочил до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Киев предпринял попытку снова наладить отношения с Венгрией: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сам ездил в Будапешт, а затем встречался с венгерским коллегой Сиярто уже в Ужгороде. И до сих пор у Кулебы с Сиярто налажен доверительный канал коммуникации, по которому он пытается сглаживать острые углы и возникающие обострения.

Но Будапешт продолжил свою игру, невзирая на лица на Банковой. Венгрия продолжила вмешиваться во внутренние дела Украины: накануне и в ходе уже местных выборов 25 октября венгерские власти проводили уже открытую агитацию за венгерскую партию в местные органы власти Закарпатья.

Тогда МИД Украины высказал свой протест, а спецслужбы начали запрещать въезд в Украину венгерским правительственным чиновникам, замешанным в неподобающих действиях.

В ответ глава МИД Венгрии Питер Сийярто назвал действия Киева "жалкими и бессмысленными". И традиционно пригрозил заблокировать курс Украины в НАТО.

Аналогичную угрозу Сиярто сделал и после последних обысков СБУ. Но только сейчас страшилки Будапешта вряд ли сработают. Ведь США и при Трампе слегка давили на Будапешт – чтобы тот не злоупотреблял доверием НАТО (заявляли, что Альянс – "не место для решения двусторонних проблем между членами и партнерами блока"). А с возвращением "демократов" в Белый дом шансы на результативность шантажа Будапешта вообще сводятся к нулю: официальный Вашингтон не будет поддерживать смутьяна-Орбана, который не скрывает своей симпатии к Дональду Трампу. Подобное притягивается.

Однако возникшим конфликтом моментально воспользовалась Россия и ее украинские коллаборанты.

Так, ГРУшные медиаресурсы моментально начали раскручивать тему с "Правым сектором" - якобы "украинские националисты угрожают убивать людей с венгерским паспортом". Детально разбирать именно этот ролик смысла нет: в сети достаточно фактов фабрикации таких видео от имени якобы украинских патриотов, которые на самом деле оказались постановочными съемками где-то на полигонах под Москвой или на оккупированном Донбассе.

Такой прием российские спецслужбы регулярно отрабатывают с 2014 г: чтобы и внутри Украины людей стравить друг с другом, и настроить их против властей. И чтобы дать какой-то "говорящей голове" из МИД РФ повод озвучить эту страшилку на международных площадках.

А украинские колаборанты РФ уже "раскачивают" историю, что действия СБУ в Закарпатской области – не что иное, как попытка Зеленского "загнать в стойло" провенгерских политиков, которые победили на последних выборах. И получить их поддержку для создания большинства в местных советах под руководством партии власти "Слуга народа".

Ситуация с Венгрией – прекрасный наглядный пример (еще один, в дополнение к России и Беларуси), что тактика "умиротворения" неэффективна. Какими бы хорошими не были отношения с авторитарным соседом, обычно это – временно. И в итоге диктатор все равно будет создавать проблемы: "сколько волка не корми, он все равно смотрит в лес".

Вот и попытка наладить отношения с авторитарным руководителем Венгрии Виктором Орбана новой власти Украины сработала только в одну сторону: из стремления новых лиц на Банковой сыграть на контрасте с "попередниками", показав историю успеха, выиграл только Будапешт. Посмотрите хотя бы те же результаты местных выборов на Закарпатье.

Сейчас же открылось "окно возможностей", чтобы наконец навести порядок с деструктивным влиянием Венгрии на Украину: выборы прошли и риска электоральных потерь нет; в Вашингтоне пересменка; Евросоюзу не до Киева – да и сам Орбан уже порядком достал Брюссель своими выходками. Посмотрим, сможет ли Киев этим воспользоваться.

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