На Закарпатье зампредседателя облсовета вымогал 0,5 млн грн за работу на "Большом строительстве"

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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СБУ задержала замглавы Закарпатского облсовета

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большое строительство" в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей.

Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра.

За более полумиллиона гривен фигуранты "гарантировали" подрядчику, что не будут создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ.

Правоохранители задержали обоих должностных лиц в областном центре после передачи всей суммы взятки.

Подозреваемого задержали при получении денег
Должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. В НАБУ сообщили о задержании председателя одной из ОГА и еще одного чиновника, которые вымогали взятку в размере 1,8 млн грн.

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