На Закарпатье за студентов-медиков экзамены сдавать другие люди: Геращенко рассказал о 'схеме'

В Ужгороде Закарпатской области правоохранители разоблачили факт массированной фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков "КРОК". Речь идет о подделке документов и сдаче экзаменов под чужими именами.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Инцидент произошел в среду, 2 июня. По его словам, было установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фотографии в их паспорта и сдавать экзамен за них (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, в полицию обратились работники высшего учебного заведения. На вызов приехали представители Национальной полиции вместе с подразделением миграционной полиции и сотрудники Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины.

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области сообщили, что в настоящее время полицейские проверяют причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

"По заранее продуманной схеме, вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. Соответственно – экзамен фактически составляли одни лица, а юридически баллы должны были зачислиться на имена других лиц, то есть действующих студентов университета", – рассказали в полиции.

Следователи решают вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили схему со сдачей студентами-медиками лицензионных экзаменов КРОК. Бывший проректор одного из киевских частных медуниверситетов с сообщниками, хвастаясь якобы имеющимися связями в Минздраве и Центре тестирования организовывал для студентов-медиков "сдачу" экзаменов КРОК подставными лицами.