На Закарпатье вспыхнул ЖК за 120 млн грн: видео масштабного пожара

На Закарпатье в селе Теребля в среду, 24 марта, вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что загорелся новый жилой комплекс, который построили для переселенцев из поселка Солотвино.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Виталий Глагола (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Загорелись сразу несколько домов, вокруг расходился густой черный дым. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли спасатели.

"В селе Теребля на Закарпатье горит комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 000 000 гривен! Микрорайон в Теребле начали возводить за счет государства в 2011 году. Объект предназначался для переселения жителей Солотвино из зоны провалов", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области, на место прибыли более 30 чрезвычайников из городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково. Ориентировочно площадь возгорания составляет 1200 кв. м, пострадавших предварительно нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 23 марта, произошел мощный пожар в одном из девятиэтажных жилых домов.