На Закарпатье устроили антивенгерскую провокацию и попались на ошибке. Фото

В городе Берегово Закарпатской области неизвестные расклеили провокационные листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.

По данному факту в Национальной полиции начали проводить досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местное издание "Закарпатье онлайн" отметило, что очередную провокацию устроили с неукраинскими ошибками. Скорее всего, такую ошибку мог допустить только автор-неукраинец.

"В городе появились листовки провокационного содержания, выполненные якобы украинскими националистами, на сине-желтом фоне, с использованием радикальных формулировок. Однако, как и во многих предыдущих случаях, определенные детали выдают неукраинских авторов этой провокации", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве на заборах напротив здания посольства Украины в России неизвестные расклеили плакаты с фотографиями дипломатов дипведомства и надписями, мол, оккупированный Крым принадлежит РФ.