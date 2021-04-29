На Закарпатье учительница схватила за волосы ребенка и трясла его из-за ошибки в тетради. Видео

В Раховском районе Закарпатской области в одной из школ учительница младших классов схватила ученика за волосы и начала трясти его за голову. Так женщина отреагировала на якобы неправильно выполненное задание. Кроме того, она повысила голос.

Видео происшествия ТСН прислали знакомые родителей, чьи дети посещают это учебное заведение. Они сообщили, что преподаватель уже не впервые применяет к ученикам такие методы "обучения" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Правоохранители уже установили школу и личность учительницы, действиям женщины будет дана правовая оценка.

В полиции отметили, что из-за этого случая к ним никто не обращался, а ролик, где зафиксировано, как школьника дергают за волосы, они обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Напомним, в Запорожье 15-летняя школьница повесилась, обвинив учителей в издевательствах. В предсмертной записке она пожаловалась на двух преподавателей, которые якобы занимались буллингом всего ее класса. Также девочка написала об одноклассниках, которые ее обижали.

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