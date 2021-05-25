На Закарпатье разоблачили иностранца, попавшего под санкции СНБО
Гражданина Армении задержали на днях в Ужгороде сотрудники миграционной службы совместно с правоохранителями. Мужчина ранее попал под санкции в Украине.
В списке Совета национальной безопасности и обороны он значится 600-м. Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Закарпатской области на официальной странице в Facebook.
"Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года миграционная служба Закарпатья совместно с полицейскими обнаружила в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600", – говорится в сообщении.
Отмечается, что управление ГУ ГМС Закарпатской области отменило иностранцу вид на жительство в Украине. Сейчас решается вопрос о его принудительном возвращении из страны на родину.
"Это обусловлено тем, что действия этого лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, а также необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", – добавили в ведомстве.
Напомним: на прошлой неделе украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе, и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищах "Умка" и "Лаша Сван", которые попали под санкции СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Ограничительные меры коснулись более полутысячи так называемых воров в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.
Вскоре стали известны имена 44-х воров в законе, на которых решением СНБО наложили санкции.
Оказалось, в списке более 600 воров в законе, в который попали представители международной мафии, многие имеют схожие или практически одинаковые паспортные данные (ФИО, дата рождения).