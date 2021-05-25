На Закарпатье разоблачили иностранца, попавшего под санкции СНБО

Гражданина Армении задержали на днях в Ужгороде сотрудники миграционной службы совместно с правоохранителями. Мужчина ранее попал под санкции в Украине.

В списке Совета национальной безопасности и обороны он значится 600-м. Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Закарпатской области на официальной странице в Facebook.

"Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года миграционная служба Закарпатья совместно с полицейскими обнаружила в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600", – говорится в сообщении.

Отмечается, что управление ГУ ГМС Закарпатской области отменило иностранцу вид на жительство в Украине. Сейчас решается вопрос о его принудительном возвращении из страны на родину.

"Это обусловлено тем, что действия этого лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, а также необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", – добавили в ведомстве.

Напомним: на прошлой неделе украинские правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе, и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищах "Умка" и "Лаша Сван", которые попали под санкции СНБО.

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