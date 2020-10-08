На Закарпатье после избиения умер кандидат в депутаты

В Закарпатской области после избиения скончался кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павел Седляр.

Политик баллотировался в Вышковское ОТГ в Хустском районе, говорится в сюжете "Перший кабельний".

Известно, что Седляра избили вечером в воскресенье, 4 октября, когда он поднимался по лестнице в магазин. По его словам, к нему подбежал парень в балаклаве и несколько раз ударил его в лицо. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, на лицо наложили 18 швов.

Также со слов жены Седляра Ирины, в руках у нападавшего было что-то наподобие кастета. Женщина отметила, что знает, кто совершил нападение на мужа.

После избиения кандидат обратился в полицию и снял побои, было начато уголовное производство. Однако в ночь на 8 октября его состояние здоровья ухудшилось. Седляра доставили в больницу, где он и скончался.

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