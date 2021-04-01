На Закарпатье подростки избили ветерана АТО. Фото и видео

В городе Берегово Закарпатской области подростки избили 28-летнего ветерана антитеррористической операции на Донбассе.

Инцидент произошел 30 марта около 2:00, сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Закарпатья (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители задержали нескольких несовершеннолетних, причастных к избиению мужчины. Как пишет Mukachevo.net, речь идет о лицах ромской национальности.

Пострадавший рассказал в полиции, что в супермаркете у него возникла ссора с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. Последние привлекли к разборкам своих старших товарищей, которые вернулись и нанесли мужчине телесные повреждения.

Задержанными оказались 14-летний и 17-летний местные жители.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК. Фигурантам грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в октябре 2020 года вместе с женой избили ветерана АТО.