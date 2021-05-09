На Закарпатье по заказу РФ распространяли антивенгерские листовки: злоумышленников задержала СБУ. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила преступников распространявших антивенгерские открытки на Закарпатье по заказу Российской Федерации.

Об обстоятельствах преступления сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что подозреваемые расклеивали листовки с угрозами венгерской национальному меньшинству в городе Берегово Закарпатской области.

"Чтобы прибавить "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников" – рассказали в СБУ.

Подозреваемых задержали. Ими оказались трое местных жителей, двое из которых – переселенцы из Луганска. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, на всех трех фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе интернет-агитаторов и "ботоферму", которые в соцсетях распространяли провокационные материалы накануне Дня победы над нацизмом.