На Закарпатье нового главу ОТО от "Слуги народа" поймали на взятке

На Закарпатье новоизбранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича задержали на взятке в сумме 80 000 гривен.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

"Неоднократно говорил ранее и повторю еще раз: для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "слуг народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета", – написал Петров.

Он также отметил, что не будет защищать взяточников. Петров призвал правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел.

"Политика – это не бизнес. И об этом я предупреждаю всех вновь избранных председателей общин и депутатов! Думаю, вы это осознали уже", – резюмировал Петров.

По информации Укринформа, Попелича задержали на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины поймала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана. Чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 000 долларов США у местного жителя.