На Закарпатье нового главу ОТО от "Слуги народа" поймали на взятке

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
3,0 т.

  • О задержании сообщил глава Закарпатской ОГА

  • Попелич попался на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары

СБУ поймала главу ОТО на взятке

На Закарпатье новоизбранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича задержали на взятке в сумме 80 000 гривен.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

"Неоднократно говорил ранее и повторю еще раз: для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "слуг народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета", – написал Петров.

Он также отметил, что не будет защищать взяточников. Петров призвал правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел.

"Политика – это не бизнес. И об этом я предупреждаю всех вновь избранных председателей общин и депутатов! Думаю, вы это осознали уже", – резюмировал Петров.

По информации Укринформа, Попелича задержали на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

Главу ОТО задержали за взятку
Попелича задержали на взятке в сумме 80 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины поймала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана. Чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 000 долларов США у местного жителя.