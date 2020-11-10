На Закарпатье нашли застреленным украинского пограничника

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Закарпатье нашли застреленным украинского пограничника

На Закарпатье от огнестрельного ранения умер пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, происшествие случилось в понедельник, 9 ноября.

"О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

Известно, что в Чопский пограничный отряд погибший прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Отмечается, что на место ЧП прибыли медики скорой помощи и сотрудники Нацполиции. Однако врачи только констатировали смерть 23-летнего военного срочной службы.

На данный момент устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военного.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине разоблачили пограничника, служившего в батальоне "Оплот" в "ДНР".

УкраинаГосударственная пограничная служба Украины