На Закарпатье нашли заблудившегося в горах туриста. Видео

В Закарпатской области 14 февраля спасатели нашли одного заблудившихся в районе г. Гемба туристов. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС Украины. Мужчину обнаружили в 11:25 в районе г. Магура-Жиде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще одного туриста ищут. По состоянию на 16:45 вертолет спасательной группы ЕС-225 "Супер пума" совершил 10 облетов в районе поиска. Ему пришлось вернуться в Ивано-Франковск в связи с ухудшением погодных условий – плотной облачностью и туманом, отметили в ГосЧС.

Для проведения поисково-спасательных работ в район горы Гемба дополнительно направлены силы и средства от ГосЧС других регионов – Львовской области (5 человек и 1 единица техники) и города Дрогобыч (10 человек и 2 единицы техники).

Видео поисков:

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине февраля в Украине ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам.

Кардинальный перелом в погоде ожидается в 20-х числах месяца, но на раннюю весну рассчитывать не приходится: потепление будет медленным, но непрерывным.