На Закарпатье набожный грабитель обчистил церковь и попал на видео

В городе Свалява Закарпатской области в субботу, 20 марта, мужчина обокрал костел Успения Пресвятой Девы Марии. Перед этим он предусмотрительно обработал руки антисептиком, который стоял в церкви возле входа, а также перекрестился.

Запись момента инцидента с камеры наблюдения опубликовали на странице парафии костела в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Набожный вор в нашей церкви", – сказано в подписи к ролику.

Мужчина взял со столика несколько одноразовых защитных масок и спрятал их в карман. После этого он начал вынимать деньги из коробки для пожертвований и забирать их себе. В завершении злоумышленник надел одну из украденных масок и вышел из костела.

По данным источника OBOZREVATEL, личность вора уже установлена, его разыскивают.

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