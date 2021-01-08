На Закарпатье пьяный мужчина убил двух детей в Рождество и избил жену. Фото задержанного
На Закарпатье 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух малолетних детей своей сожительницы, а ей нанес тяжелые травмы.
Преступление произошло в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) в городе Тячев. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте.
Семейный конфликт вспыхнул в одном из развлекательных заведений. Как установили копы, мужчина начал ссориться со своей 35-летней сожительницей и начал избивать ее.
Вместе с женщиной в заведении были двое ее детей – 9-летняя дочь и двухлетний сын. Злоумышленник нанес телесные повреждения и детям. От полученных травм малолетние скончались на месте происшествия. Женщина попала в больницу.
Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Как пишет ТСН, мать погибших детей оказалась в реанимации. Предварительно, она лишь недавно приехала к мужчине из другой области.
Злоумышленник, по словам местных жителей, якобы имеет психические отклонения, раньше страдал от наркотической зависимости.
В полиции уточнили, что мужчина родом из пгт. Буштино (Тячевский район). За содеянное подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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