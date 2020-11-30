На Закарпатье легковушка врезалась в фуру: много жертв. Фото и видео

В понедельник, 30 ноября, на автодороге вблизи села Лалово Мукачевского района Закарпатской области столкнулись грузовой автомобиль SCANIA и легковушка ВАЗ.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ДТП произошло в 13:10 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии четыре человека погибли, еще один получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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