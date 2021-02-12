На Закарпатье контрабандисты пригрозили расправой пограничникам, если они откажутся 'сотрудничать'

На двух инспекторов Мукачевского пограничного отряда 11 февраля совершено нападение с применением газового баллончика.

Как сообщается на странице Западного регионального управления ГПСУ в Facebook, им пригрозили физической расправой, если пограничники не будут "сотрудничать" с табачными контрабандистами.

Нападение произошло в помещении, которое арендуют инспекторы, куда ворвались злоумышленники. "Против военнослужащих применили газовый баллончик. Пока пограничники приходили в себя, в их адрес высказали угрозы физической расправой, подчеркивая, что проживание и нормальное прохождение службы возможно только при условии сотрудничества с табачными контрабандистами", – сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что причиной стало недавнее пресечение контрабанды более 20 ящиков с табачными изделиями.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Личности нападавших устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему поставки сигарет с оккупированных территорий Донбасса, в которой были задействованы бойцы ВСУ.

Обыски были проведены в четырех областях – Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской.