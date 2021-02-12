На Закарпатье контрабандисты пригрозили расправой пограничникам, если они откажутся "сотрудничать"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
5,7 т.
На Закарпатье контрабандисты пригрозили расправой пограничникам, если они откажутся 'сотрудничать'

На двух инспекторов Мукачевского пограничного отряда 11 февраля совершено нападение с применением газового баллончика.

Как сообщается на странице Западного регионального управления ГПСУ в Facebook, им пригрозили физической расправой, если пограничники не будут "сотрудничать" с табачными контрабандистами.

Нападение произошло в помещении, которое арендуют инспекторы, куда ворвались злоумышленники. "Против военнослужащих применили газовый баллончик. Пока пограничники приходили в себя, в их адрес высказали угрозы физической расправой, подчеркивая, что проживание и нормальное прохождение службы возможно только при условии сотрудничества с табачными контрабандистами", – сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что причиной стало недавнее пресечение контрабанды более 20 ящиков с табачными изделиями.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Личности нападавших устанавливаются.

Facebook Западного регионального управления ГПСУ.
Facebook Западного регионального управления ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему поставки сигарет с оккупированных территорий Донбасса, в которой были задействованы бойцы ВСУ.

Обыски были проведены в четырех областях – Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской.

УкраинаКонтрабанда в УкраиненападениеГосударственная пограничная служба Украинысигареты