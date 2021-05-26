На Закарпатье из старинного храма ПЦУ вынесли австрийский сейф с деньгами и документами. Фото

В Закарпатской области в ночь на 24 мая неизвестные обокрали церковь ПЦУ в поселке Ясиня. Из храма злоумышленники вынесли старый австрийский сейф, где были в том числе документы на землю.

Об этом на своей странице в Facebook 25 мая сообщил священник Кристиан Рущак. Злоумышленники проникли внутрь, сломав замок и выломав боковые двери в здание.

Камер видеонаблюдения там не было – их прихожане планировали установить после реставрации крыши.

В сейфе были также религиозные книги и деньги, пожертвованные прихожанами на оплату работы мастеров-реставраторов.

По словам священника, логично предположить, что это делали люди, которые знали о сейфе. Поскольку он весит более 300 килограммов, злоумышленников, скорее всего, было несколько. Так, сейф воры тянули через весь храм на скамейке, оставив следы и частицы краски на полу.

Священник сообщил, что по факту преступления написано заявление в полицию.

"Слава богу, что недавно мы успели проплатить за материалы основную часть суммы, которую мы с вами не один месяц собирали на восстановление исторической крыши нашей церкви", – добавил Рущак.

Отметим, что деревянная церковь в поселке была построена в 1780 году. Она – памятник архитектуры национального значения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в начале мая в Сумской области полицейские оперативно задержали мужчину, которой совершил разбойное нападение на супругов-пенсионеров. Он представился фельдшером, "вакцинировал" своих жертв снотворным и ограбил.