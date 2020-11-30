На Закарпатье депутаты приняли присягу и спели гимн Венгрии. Видео
Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.
Об этом сообщило в Facebook "Закарпатье ТОП". В паблике также выложили соответствующее видео из зала заседаний.
Народные избранники принимали присягу 21 ноября, в День достоинства и свободы.
"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" – сказано в сообщении к видео.
Также отмечено, что правоохранительные органы никак не отреагировали на инцидент.
В то же время пресс-служба СБУ сообщила о проведении в Закарпатской области обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
"В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", – сказано в сообщении.
Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.
В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.