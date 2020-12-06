На Закарпатье четверых мужчин обвинили в групповом изнасиловании женщины

На Закарпатье правоохранители задержали четырех мужчин по подозрению в похищении и изнасиловании женщины.

Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Закарпатской области. Инцидент произошел 6 декабря около 06:00 утра.

По словам пострадавшей, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице, силой усадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В доме, куда они приехали, неизвестные изнасиловали женщину.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, вызвали для потерпевшей скорую.

При осмотре двора дома, где произошло преступление, правоохранители обнаружили разорванную одежду заявительницы.

Они задержали четырех подозреваемых и обеспечили охрану места происшествия до приезда следователей.

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове суд арестовал 44-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней соседки. Мужчина затащил девочку к себе в квартиру и, угрожая физической расправой, связал ее, а затем изнасиловал.