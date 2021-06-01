На Волыни трагически погиб 8-летний мальчик

В селе Стобыховка Волынской области трагически погиб 8-летний мальчик. Он, пытаясь вытянуть из водоема головной убор, потерял равновесие, упал и утонул.

Об этом сообщает издание "Волынские новости". Отмечается, что трагедия случилась в понедельник, 31 мая. Сообщение к врачам поступило в 17:55.

Как рассказали свидетели происшествия, у ребенка упал головной убор в воду, мальчик попытался его достать, но не удержал равновесие и упал в водоем. Когда другие дети, которые были рядом, сообщили взрослым, было уже слишком поздно.

Местные медики, а затем бригада скорой из села Сошичное, пытались спасти ребенка, но безрезультатно.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области сообщили, что по факту гибели 8-летнего мальчика открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 12-летний мальчик утонул в реке. Туда он пришел вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-ровесником.