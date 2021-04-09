На Волыни служебная собака нашла пропавшего 2-классника в болоте: мальчик "хотел пожарить шашлыки". Фото и видео

В Волынской области в четверг, 8 апреля, в болоте у села Холонов собака нацгвардейцев помогла найти пропавшего второклассника Матвея, который всю ночь провел на улице.

Мальчик более 15 часов бродил по незнакомой местности. В камышах возле болота, в десяти километрах от дома, он провел всю ночь, сообщила пресс-служба обласного ГУ Национальной полиции на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ребенок ушел из дому еще в среду около 17:00, но о его пропаже мать сообщила только в 8:55 следующего дня.

К поискам притупили более полутора сотен полицейских и более 20 сотрудников Национальной гвардии, присоединились также общественные формирования и местное население. Матвея нашли за четыре часа.

"Когда мы проходили лес, Ника взяла след и повела нас в сторону колеи. Так мы пришли к водоему. Вдруг собака начала лаять, и в камышах мы увидели мальчика.

Он рассказал, что постоянно звал на помощь, но из-за ветра и существенную расстояние от населенного пункта его никто услышать не мог", – рассказал детали гвардийский кинолог Денис Тимченко. Его процитировали на Facebook-странице воинской части 1141 Нацгвардии.

Заместитель начальника ГУНП Михаил Сорока отметил, что мальчик лежал бессильным в камышах болота.

"Если бы правоохранители опоздали хоть на несколько минут – последствия были бы невосполнимыми. Парня достали из грязи, дальше везли на телеге, а в село больше километра его нес на руках оперуполномоченный Вадим Барчук", – сообщил правоохранитель.

Копы также выяснили, что мальчик со старшим братом проживает в ненадлежащих условиях, однако соответствующие компетентные органы местного самоуправления и соцслужбы об этом правоохранителям не сообщали.

Как пишет "Суспільне", семилетний провел ночь на улице при минусовой температуре. Правоохранители закутали его в свою форменную одежду, а медики провели осмотр.

Уже в кабинете врачей Матвей согрелся, поел и рассказал, что очень замерз и испугался. "Я шашлыки хотел сделать. Я только сало взял, а то штуку, где жарить – забыл", – сказал мальчик, добавив, что домой возвращаться боялся.

Мать Матвея могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а органы самоуправления – за служебную халатность.

Видео спасения мальчика:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: