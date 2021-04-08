На Волыни сестры-подростки разбились на мотоцикле, одна погибла. Фото и видео

В районе Ковеля, Волынской области 7 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом Viper. В результате 15-летняя девушка погибла на месте, а ее 13-летняя сестра получила травмы.

О трагедии сообщила пресс-служба полиции Волынской области. По данным правоохранителей, за рулем транспортного средства находилась погибшая. Она не справилась с управлением и врезалась в кирпичный забор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается ее сестры, то школьница получила телесные повреждения и была доставлена в больницу с ушибами.

Все это произошло в поселке Заболотье на улице Шевченко около 16:00. По факту ДТП полиция зарегистрировала уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть или тяжелые телесные повреждения).

Напомним, на Винниччине пьяный водитель Skoda насмерть сбил двоих маленьких двоюродных братьев, которые ехали на велосипедах по обочине дороги. После столкновения автомобиль съехал в кювет и загорелся, но виновник ДТП не получил ни одной царапины.

Выяснилось, что в день трагедии виновник аварии отмечал свой юбилей. В крови парня обнаружили 1,76 промилле алкоголя, что в 9 раз больше допустимой нормы.

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