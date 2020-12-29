На Волыни рабочий убил коллегу струей воды в рот
На Волыни на одном из предприятий Гороховского района мужчина убил своего 42-летнего коллегу.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Волынской области во вторник, 29 декабря. Пресс-служба уточнила, что между подозреваемым и его жертвой произошел конфликт. В результате 53-летний мужчина, находясь на работу, направил в лицо оппонента струю воды из моющего аппарата.
"Струя попала потерпевшему в рот, что повлекло его смерть", – сказано в сообщении. Тело мертвого рабочего было найдено вскоре после инцидента.
Правоохранители задержали 53-летнего жителя Волыни. Ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК).
На каком именно производстве произошло преступление, копы не сообщили.
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