На Волыни пьяный отец избил четверых детей, его 5-летний сын в реанимации

В Рожищенском районе на Волыни пьяный отец избил четверых детей, в результате чего пятилетний мальчик – Павел – попал в реанимацию.

У трех других пострадавших – многочисленные ушибы и сотрясения. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девятилетний Ваня рассказал, что папа побил их из-за того, что они пустили в дом маму, которая целый день где-то гуляла.

Их 27-летняя мать, Лидия Матвийчук, успела убежать из дома, потому что увидела, что муж вернулся пьяным, и боялась, что он начнет ее бить. Она рассказала, что муж неоднократно поднимал на нее руку.

"Это впервые, он никогда их не трогал, только ко мне имел дело", – рассказала женщина.

Она попросила помощи у свекрови, которая живет по соседству. Мужчина сначала не пускал бабушку, а потом все же открыл дверь. Женщина увидела пятилетнего Павлика, который лежал, корчась от боли.

"Он к нам поступил с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга тяжелой степени, ушиб органов грудной клетки, перелом ребер", – сообщила и.о. заведующей отделения анестезиологии и реанимации Волынской областной больницы Надежда Катаман.

В больнице также проходит лечение семилетняя Соня. У нее сотрясение мозга и ушибы. Не побил отец лишь самую маленькую дочь, полуторагодовалою Надю. Другие дети – Марк и Ваня – с синяками и ссадинами.

Соседи говорят, что никогда раньше не видели, чтобы их односельчанин бил детей. А вот жену, как признали они, муж часто избивал.

"Злится, потому что она без вести где-то ходит, какие-то такие компании собирает и пьет", – отметила соседка Нина Закрева.

Семья состояла на учете в соцслужбах, оба родителя официально не работают. У 36-летнего мужчины – хозяйство, его жена уже много лет в декрете. Оба злоупотребляли спиртным, но бабушка помогала им воспитывать детей.

"Мама здесь злоупотребляла спиртным. Больше даже были претензии к маме, чем к отцу. Сейчас детки будут устроены временно до принятия вопроса в суде", – рассказала главный специалист службы по делам детей Рожищенской РГА Лариса Савчук.

В полиции открыли уголовное производство. Мужчину задержали, но пока ему грозит только штраф.

"Это нанесение легких телесных повреждений. Когда дети полечатся, будет уже поняла история болезни, по истории болезни будет назначена еще судебно-медицинская экспертиза", – сообщил начальник полиции в Волынской области Юрий Крошко.

Если повреждения медики признают серьезными, статью переквалифицируют на более строгую, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе поселка Рожнятов Ивано-Франковской области 17-летний парень, бывший ученик учреждения, избил женщину-психолога трубой.