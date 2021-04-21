На Волыни пограничники наступили на горло лани и держали ее на мушке: в ГПСУ уже отреагировали. Видео 18+

В Волынской области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины жестко поиздевались над ланью.

В сети появились кадры, как они прижимают животное ногами к земле и держат под прицелом автомата. Пресс-секретарь главы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что инцидент действительно имел место (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что речь идет о солдатах срочной службы, по словам которых, это случилось осенью 2020 года.

"Мы оперативно установили, что это военнослужащие срочной службы. Назначено служебное расследование, результаты которого будут направлены правоохранительным органам", – сказал Демченко.

На обнародованных кадрах видно, что пограничники прижали лань к земле ногами и держат ее под дулом автомата. Запись сопровождается нецензурной бранью и приказами животному лежать. Также видны следы крови. В ГПСУ пока не уточнили, стреляли военнослужащие в лань или нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Жмеринке Винницкой области живодер забил до смерти трех собак, которые жили в приюте общественной организации. Неизвестный зашел во двор и начал избивать четвероногих, предположительно – молотком. Проводится расследование.