На Волыни пограничники наступили на горло лани и держали ее на мушке: в ГПСУ уже отреагировали. Видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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На Волыни пограничники наступили на горло лани и держали ее на мушке: в ГПСУ уже отреагировали. Видео 18+

В Волынской области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины жестко поиздевались над ланью.

В сети появились кадры, как они прижимают животное ногами к земле и держат под прицелом автомата. Пресс-секретарь главы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что инцидент действительно имел место (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники держали лань под дулом автомата.

Он уточнил, что речь идет о солдатах срочной службы, по словам которых, это случилось осенью 2020 года.

"Мы оперативно установили, что это военнослужащие срочной службы. Назначено служебное расследование, результаты которого будут направлены правоохранительным органам", – сказал Демченко.

Пограничники прижимали животное ногами к земле.

На обнародованных кадрах видно, что пограничники прижали лань к земле ногами и держат ее под дулом автомата. Запись сопровождается нецензурной бранью и приказами животному лежать. Также видны следы крови. В ГПСУ пока не уточнили, стреляли военнослужащие в лань или нет.

В отношении пограничников начато служебное расследование.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурные выражения! 18+

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