На Волыни школьника осудили за торговлю коноплей к 6 годам тюрьмы

В поселке Семеновка на Волыни ученика 11 класса Максима Довидко приговорили к шести годам лишения свободы за торговлю каннабисом (коноплей). Впрочем адвокат парня считает, что полиция сама подтолкнула его подзащитного к совершению преступления.

Как пишет "Бабель", в обвинении школьника речь шла о двух случаях продажи им наркотиков: трех граммов за 440 грн и восьми граммов за 700 гривен. Однако подсудимый признал свою причастность только к первому.

Что же касается второго инцидента, то, по словам защитника Довидко, Виталия Жуковского, юноша лишь присутствовал при передаче товара покупателям посторонним лицом.

Доказательствами вины стали показания двух девушек, которые согласились на сотрудничество с правоохранителями. Им была поставлена задача договориться с подростком о встрече, приобрести у него наркотики и незаметно зафиксировать все это на видео.

"Он этих девушек не знал и отказывал им. Говорил, что у него ничего нет. Но они продолжали на него давить и в конце концов уговорили помочь", – утверждает Жуковский.

"Завели на него оперативно-розыскное дело, начали за ним следить. А потом просто ждали, пока ему исполнится 16, чтобы подослать своих людей и задержать", – добавил он.

Защита парня надеялась, что ему дадут условный срок. Впрочем, Довидко взяли под стражу прямо в зале суда и увезли в СИЗО в Ковеле. Сейчас адвокат намерен подать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря житель Закарпатья, которого подозревают в наркоторговле, пытался избежать СИЗО с помощью поддельного теста на коронавирус.

А в Харькове полиция задержала заместителя командира взвода, капитана Национальной гвардии Украины, который занимался незаконным сбытом психотропных веществ.