На Волыни мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку и год скрывался от копов

Правоохранители с Волыни задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и совращении несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы.

Он год скрывался от копов, сейчас же находится под временной стражей. Об этом сообщает полиция Волыни на странице в Facebook.

Известно, что уроженец Камень-Каширского района неоднократно совершал преступления в отношении 10-летней дочери сожительницы, пока женщина была на заработках. Девочка рассказала об этом маме, когда та вернулась домой, а результаты экспертиз подтвердили правдивость показаний несовершеннолетней.

В то же время злоумышленник скрывался от полиции. Разыскивая волынянина, правоохранители установили, что он долго жил в Киеве, затем переехал на территорию Сумщины, откуда хотел перебраться за границу.

Оперативники ГУНП в Волынской области, сотрудники Ковельского районного управления полиции совместно с пограничниками задержали его 14 января на одном из пунктов пересечения границы. Мужчину поместили под стражу на 60 суток.

За преступления, в которых он подозревается – ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), – ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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