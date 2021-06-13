На Волыни девочка родила ребенка от отчима

В Волынской области 63-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу. 13-летняя девочка забеременела от злоумышленника и родила ребенка.

Волынянина задержали и отправили под суд, сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры. Мужчину признали виновным в развращении несовершеннолетней и лишили свободы на 11 лет.

На таком наказании для насильника падчерицы настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.

Теперь сведения о мужчине внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Напомним, в Киеве 13-летний подросток заставил 10-летнего мальчика заняться оральным сексом. Это произошло в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Троицкое Одесской области взрослый мужчина совершил сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Подозреваемый – житель Килии, вероятно ему 35-40 лет.