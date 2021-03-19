На Волыни больной COVID-19 мужчина покончил с собой в больнице

В поселке Маневичи Волынской области 17 марта больной COVID-19 пациент совершил самоубийство в медучреждении.

Инцидент произошел в Маневицкой центральной районной больнице, сообщило в пятницу, 19 марта, ИА "Волынские Новости". Журналисты ссылаются на собственные источники.

Известно, что мужчина лечился в инфекционном отделении. Он нанес себе ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

В ГУ Национальной полиции области журналистам подтвердили инцидент. Уточняется, что погиб мужчина 1959 года рождения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство". Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, осенью 2020 года в киевских больницах произошло сразу несколько случаев, когда пациенты с COVID-19 совершали суицид. Медики предполагают, что коронавирусная инфекция поражает в том числе и сосуды центральной нервной системы человека.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев COVID-19. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.