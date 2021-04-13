На Виннитчине живодер убил трех собак: Геращенко пообещал наказать 'подонка'

В Жмеринке Винницкой области живодер забил до смерти трех собак, которые жили в приюте общественной организации. Неизвестный зашел во двор и начал бить четвероногих, предположительно – молотком.

Животные пытались скрыться от нападавшего, но им это не удалось. Об этом зооволонтер Оксана Швец сообщила в понедельник, 12 апреля, на своей странице в Facebook. На инцидент уже отреагировали в Министерстве внутренних дел Украины.

Женщина предположила, что живодер мог расправиться с собаками из-за того, что ему мешал их лай. Она сразу же вызвала на место происшествия полицию.

"Забор металлический в крови – так собаки пытались выжить и сбежать. Сбежать от убийцы или убийц, которые яростно их убивали. Подозреваем что молотком, это было побоище. Собаки прятались куда могли, искали защиты, но их добивали... кто-то зашел во двор и они выбежали к нему махая хвостами, а оно достало молоток и начало их бить", – написала волонтер.

В пресс-службе ГУНП в Винницкой области сообщили, что во вторник, 13 апреля, правоохранители начали расследование жестокого убийства собак. Работники полиции опросили соседей, а ветеринар осмотрел погибших животных, установив, что они получили черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей.

По факту расправы над животными возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 299 УК Украины – жестокое обращении с животными. Поиски злоумышленников продолжаются, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook отреагировал на происшествие и пообещал, что живодера привлекут к ответственности.

"Подонка живодера найдем и накажем!" – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле железнодорожного вокзала живодер жестоко избил кошку. Мужчину нашли и задержали.