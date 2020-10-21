На Виннитчине двое детей и пенсионер найдены мертвыми в доме

В Винницкой области в доме пенсионера найдены мертвыми двое малолетних детей и хозяин.

Трагедия произошла 21 октября, около 16:00, в селе Голодьки Хмельницкого района, сообщили источники OBOZREVATEL.

Также на месте в бессознательном состоянии обнаружена местная жительница.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшая отравились угарным газом. Инцидент мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове умерла при странных обстоятельствах 18-летняя девушка: газовщики назвали причиной трагедии пар в ванной.