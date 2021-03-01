На Винниччине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина. Фото

В Винницкой области 28 февраля простились с военным Сергеем Сорочинским, погибшим на Донбассе. Воина 1984 года рождения похоронили в родном селе Будки Жмеринского района.

Провести его в последний путь пришли родственники, побратимы и односельчане. В его честь прозвучали залпы воинского салюта, сообщает "Суспільне".

Известно, что останки тела погибшего были обнаружены в лесополосе вблизи Счастья на Луганщине. Идентифицировали их в этом году в феврале за экспертизой ДНК-профиля матери.

Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, информирует сайт Винницкой ОГА, боец получил ранения, характерные для минно-взрывной травмы.

Сергей Сорочинский проживал с семьей в с. Будки Станиславчицкой ОТО Жмеринского района. Военнослужащий был призван на службу по контракту Жмеринским РВК 23 апреля 2018 года. У него остались жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь.

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