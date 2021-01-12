На Винниччине похоронили молодую военную: мать двоих детей умерла на Донбассе

В селе Вовчок Винницкой области 11 января похоронили 29-летнюю военнослужащую Викторию Слободянюк. Несколько дней назад стало известно о том, что она якобы покончила с собой в зоне проведения операции Объединенных сил.

Молодая военная служила в Вооруженных силах по контракту с марта 2019 года, в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, где она имела звание старший солдат. О потере сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что Виктория Слободянюк проходила военную службу в зоне проведения ООС, однако ее подразделение не находился на передовой.

Военная умерла 8 января 2021 года – ее нашли повешенной в собственной комнате. По данным источников "Суспільного", она совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в городе Бахмут Донецкой области.

Обстоятельства смерти не разглашаются, сейчас идет расследование инцидента. По словам сослуживцев, никаких конфликтов, связанных с ней, не случалось.

У Виктории осталось двое малолетних дочерей – 10 и 8 лет, которых она воспитывала сама. Девочки живут у сестры умершей.

Похоронили молодую военную в селе Вовчок Немировского района Винницкой области, где она проживала с детьми.

Напомним: ранее в Генштабе ВСУ назвали количество погибших на Донбассе защитников Украины в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович, который родом из села Бережки Ривненской области.