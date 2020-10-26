На Винниччине напали на членов УИК, полиция применила оружие. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Винниччине напали на членов УИК, полиция применила оружие. Фото

Вгороде Тульчин Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались завладеть избирательной документацией.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ области, происшествие случилось в ночь на 26 октября. Для защиты граждан и избирательных документов полицейский применил оружие.

"Ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям", – говорится в информации.

Нападавшие приехали на авто "Ауди"

Глава ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко рассказал, что около четырех часов утра к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, подъехал автомобиль "Ауди".

"Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации. Во время конфликта сотрудник полиции, осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную участки, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это вызвало возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому", – отметили в полиции.

Полиция задержала нападавших

Задержанными оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.157 и ч.1 ст.345 УК. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

На Винниччине напали на членов УИК
Задержание нападавших

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