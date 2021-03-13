На Винниччине мужчина устроил стрельбу на свадьбе и обесточил половину поселка: введен план "Сирена"
В Винницкой области вечером в субботу, 13 марта, неизвестный открыл огонь в направлении линии электропередач, в результате чего часть населенного пункта осталась без света.
Инцидент случился около 21:00 в поселке Томашполь Тульчинского района. Об этом сообщил информированный источник OBOZREVATEL.
С места инцидента злоумышленник скрылся на машине, его начала разыскивать полиция.
По предварительной информации, мужчина во время празднования свадьбы устроил стрельбу с автоматического оружия, осуществив несколько выстрелов.
В результате его действий произошло обесточивание части указанного поселка. В дальнейшем злоумышленник на автомобиле Porsche уехал с места происшествия.
Правоохранители в 21:25 ввели в действие полицейскую операцию "Сирена", чтобы найти и задержать правонарушителя.
Напомним, ранее в Полтаве водитель свадебного кортежа выстрелил в воздух, проезжая на кольцевой дороге вокруг Корпусного сада. Во время инцидента никто не пострадал, но мужчину нашли и задержали. Уголовное производство открыто по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
7 марта в центе Одессы молодые люди после драки устроили стрельбу из травматического оружия. Ранения получили три человека.
Этого же дня в Кривом Роге произошла стрельба, вследствие которой погиб 37-летний мужчина. По информации очевидцев, пули попали жертве в область груди и голову.
28 февраля в Днепре компания устроила стрельбу в кафе, а также повредила авто, припаркованное возле заведения. Полиция задержала 15 человек.