На Винниччине мужчина устроил стрельбу на свадьбе и обесточил половину поселка: введен план "Сирена"

В Винницкой области вечером в субботу, 13 марта, неизвестный открыл огонь в направлении линии электропередач, в результате чего часть населенного пункта осталась без света.

Инцидент случился около 21:00 в поселке Томашполь Тульчинского района. Об этом сообщил информированный источник OBOZREVATEL.

С места инцидента злоумышленник скрылся на машине, его начала разыскивать полиция.

По предварительной информации, мужчина во время празднования свадьбы устроил стрельбу с автоматического оружия, осуществив несколько выстрелов.

В результате его действий произошло обесточивание части указанного поселка. В дальнейшем злоумышленник на автомобиле Porsche уехал с места происшествия.

Правоохранители в 21:25 ввели в действие полицейскую операцию "Сирена", чтобы найти и задержать правонарушителя.

Напомним, ранее в Полтаве водитель свадебного кортежа выстрелил в воздух, проезжая на кольцевой дороге вокруг Корпусного сада. Во время инцидента никто не пострадал, но мужчину нашли и задержали. Уголовное производство открыто по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".

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