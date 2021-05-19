На Винниччине мать зарезала сына на поминках: фото с места преступления

Во вторник, 18 мая, в селе Джуринцы Винницкой области полицейские задержали женщину, которая во время бытового конфликта кухонным ножом убила своего 30-летнего сына.

Как сообщается на сайте областной полиции, преступление произошло на глазах у соседей, к которым мать пришла на поминки по умершему (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подозреваемую пригласили соседи за стол помянуть своего родственника. Затем пришел сын и начал возмущаться, почему матери долго нет дома", – рассказала спикер полиции Ирина Добровольская.

53-летняя мать взяла со стола нож и ударила сына в грудь. От полученных повреждений он скончался еще до приезда медиков.

Сначала злоумышленница и свидетели происшествия уверяли полицейских, что мужчина совершил самоубийство, но, запутавшись в показаниях, признались, что сына убила мать.

Задержанную направили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

За совершение умышленного убийства женщине грозит до 15 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киеве 19 мая прохожий обнаружил мертвым 27-летнего местного жителя. На теле мужчины было около 18 ножевых ранений.