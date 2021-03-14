На Винниччине коммерческий директор устроил стрельбу на празднике и обесточил половину поселка: новые детали. Фото

Мужчина, который 13 марта во время празднования дня рождения в поселке Томашполь на Винниччине открыл стрельбу по линии электропередач и обесточил половину населенного пункта, оказался коммерческим директором молокозавода в пгт. Шпикове.

Владелицей предприятия является мать молодого человека. Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников.

Между тем пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook сообщила, что подозреваемого в хулиганских действиях задержали. Правоохранители также показали фото операции.

"В ходе проведения специальной операции полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков осуществил вверх более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле. В результате инцидента никто не пострадал. Однако действия мужчины привели к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта", – говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют повреждение имущества общеопасным способом. Известно, что на месте ЧП было обнаружено 23 гильзы калибра 7,62 мм.

Кроме того, источники рассказали, что задержанный является владельцем такого оружия, как карабин ФОРТ-202, устройство для отстрела резиновых пуль ФОРТ-12Р и гладкоствольного ружья ИЖ-27.

Как сообщал OBOZREVATEL с места инцидента подозреваемый скрылся на собственном Porsche. Сначала сообщалось, якобы он устроил стрельбу на свадьбе. Чтобы поймать правонарушителя, полиция ввела в действие план "Сирена".