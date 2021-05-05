На Винниччине будут судить мужчину, который вытер руки о флаг Украины

В Винницкой области правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту надругательства над украинским флагом.

Как сообщает пресс-служба полиции Винниччины, правоохранители установили, что нарушителем является ранее судимый житель села Пилява Винницкого района. Он вытер руки о национальный флаг и испачкал его.

Инцидент произошел на территории Мемориала Славы в поселке городского типа Тывров. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает его свидетелей.

"Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет", – отметили в полиции.

О досадном инциденте 4 мая сообщили на странице ОО "Тыверцы" в Facebook и обнародовали фото оскверненного флага Украины.

"В то время, когда часть общины передает на передовую нашим защитникам пасхальные подарки, другие в центре Тыврова обтирают руки о государственный флаг Украины и ездят мотоциклами по Мемориалу Славы в центре поселка, совсем рядом с участком полиции. Последствия этого преступления можно увидеть и сегодня, хотя прошло уже два дня. У власти, видимо, выходной, чтобы дать распоряжение убрать Мемориал", – возмутилась местная жительница Инна Суверток и призвала полицию вмешаться в ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Одессе неизвестные надругались над памятным знаком погибшим на Донбассе воинам АТО, облив его фекалиями.