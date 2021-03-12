На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

В Винницкой области задержали членов преступной группы, которые незаконно присвоила государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщает пресс-служба МВД, украденные миллионы гривен шли на финансирование криминалитета.

Глава ГУ НП в Винницкой области Иван Ищенко рассказал, что среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

"Преступный оборот заключался в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц", – пояснили правоохранители.

В Виннице и Киеве провели обыски по месту жительства подозреваемых, где нашли: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, деньги, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины, что предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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