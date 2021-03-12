На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

В Винницкой области задержали членов преступной группы, которые незаконно присвоила государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщает пресс-служба МВД, украденные миллионы гривен шли на финансирование криминалитета.

Глава ГУ НП в Винницкой области Иван Ищенко рассказал, что среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

"Преступный оборот заключался в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц", – пояснили правоохранители.

В Виннице и Киеве провели обыски по месту жительства подозреваемых, где нашли: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, деньги, флеш накопители, банковские карты и прочее.

На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины, что предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео
На Винниччине банда украла из бюджета миллионы гривен на финансирование криминалитета. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзалізниці", по которой из бюджета украли деньги, предназначенные на ремонт важного для инфраструктуры моста.

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