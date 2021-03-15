На украинском курорте случилось двойное убийство

В курортном селе Счастливцево Херсонской области на Азовском море 2 февраля нашли мертвыми двух мужчин 40 и 49 лет. Их тела в доме для отдыхающих обнаружила мать одного из погибших.

Убийцей оказался 28-летний уроженец Киева, 13 марта его задержали и сообщили ему о подозрении. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины в Telegram-канале.

Злоумышленник жестоко расправился со своими жертвами, нанеся им многочисленные удары топором. По его словам, причиной двойного убийства стало то, что мужчины "не дали ему то, что обещали". Исходя из видеозаписи допроса, речь идет о деньгах и жилье.

Задержанный находится под стражей, ранее он уже был судим. Все детали произошедшего установят следователи.

Напомним, что жители села Счастливое на Херсонщине, где убили 7-летнюю Марию Борисову, боятся выпускать своих детей на улицы и грозятся совершить самосуд над подозреваемым 62-летним местным жителем.

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