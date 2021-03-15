На украинском курорте случилось двойное убийство
В курортном селе Счастливцево Херсонской области на Азовском море 2 февраля нашли мертвыми двух мужчин 40 и 49 лет. Их тела в доме для отдыхающих обнаружила мать одного из погибших.
Убийцей оказался 28-летний уроженец Киева, 13 марта его задержали и сообщили ему о подозрении. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины в Telegram-канале.
Злоумышленник жестоко расправился со своими жертвами, нанеся им многочисленные удары топором. По его словам, причиной двойного убийства стало то, что мужчины "не дали ему то, что обещали". Исходя из видеозаписи допроса, речь идет о деньгах и жилье.
Задержанный находится под стражей, ранее он уже был судим. Все детали произошедшего установят следователи.
Напомним, что жители села Счастливое на Херсонщине, где убили 7-летнюю Марию Борисову, боятся выпускать своих детей на улицы и грозятся совершить самосуд над подозреваемым 62-летним местным жителем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.
Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.
Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.
Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.
В сети показали фото из зала суда, где избирали меру пресечения подозреваемому. Мужчину взяли под стражу, прокуратура и следствие настаивают на его пожизненном заключении.
Похороны девочки прошли в субботу, 13 марта, в ее селе.