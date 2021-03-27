На трассе под Николаевом столкнулись такси и грузовик: погибли трое. Фото

В субботу, 27 марта, на трассе Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг под Николаевом столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra.

В результате аварии 36-летний водитель такси и два его пассажира погибли на месте, сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, медики и спасатели, которые деблокировали тела.

Событие квалифицировали по признакам ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Соломенском районе Киева автомобиль службы такси сбил 29-летнюю женщину, у нее диагностировали сотрясение мозга.