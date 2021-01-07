На трассе под Хмельницким целая семья разбилась в ДТП: ребенок остался сиротой

В четверг, 7 января, на трассе "Каменец-Подольский – Белогорье" в Хмельницкой области столкнулись ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. В аварии разбилась целая семья, несовершеннолетний ребенок остался сиротой.

Трагедия произошла рождественским утром вблизи поселка Базалия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Хмельницкой области.

В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗ", которая сидела на переднем сиденье. Водитель "ВАЗ" скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами.

На место происшествия выехала следственная группа из отдела расследования ДТП. Она выяснит причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бизнесмен Геннадий Корбан подтвердил, что его 16-летний сын Лев погиб в результате аварии 5 января в Днепре. По данным СМИ, в ДТП с Левом Корбаном также погибла Юлия Васик. Тела двух школьников обнаружили на дне реки в небольшом легковом авто.