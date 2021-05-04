На трассе Львов – Луцк обрушился мост: названа причина ЧП

Мост на автодороге Львов – Луцк возле села Гаек обрушился из-за безответственности водителей, которые несмотря на запрет из-за аварийности продолжали курсировать на многотонных грузовиках.

Такое мнение озвучил кандидат технических наук и ведущий строительный эксперт Максим Коваль, передает пресс-служба Служба автомобильных дорог во Львовской области.

Отмечается, что в результате ЧП было нанесено немало вреда жителям и гостям региона. А именно прекращено межобластное автомобильное и пригородное автобусное сообщение, общественного транспорта, затруднено грузовые перевозки критически важных грузов и товаров.

"Служба автомобильных дорог в Львовской области сообщает, что для объезда разрушенной переправы устроены все соответствующие дорожные знаки, а рабочие уже начали демонтаж разрушенных элементов мостового перехода через реку Западный Буг и проводят подготовительные работы для проведения аварийно-восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 3 мая на автодороге Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Трасса теперь не проезжая. В результате ЧП никто не пострадал.